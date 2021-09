Marc Eggeling macht im Endspurt drei Plätze gut: 24-jähriger Lahnsteiner trotzt beim Ironman 70.3 in Zell am See Regen und Kälte und wird Vierter

Was als Sommer mit allerlei Fragezeichen begonnen hat, mausert sich allmählich zu einer durchaus vernünftigen Triathlonsaison für Marc Eggeling. Der junge Profi aus Lahnstein konnte nach seinem ersten Rennen des Jahres im Mai auf Gran Canaria an mehreren Wettkämpfen teilnehmen, zeigte sich dabei in guter Form und erkämpfte zuletzt beim Ironman 70.3 in Zell am See als Vierter einen Platz knapp hinter dem Siegerpodest, das der Deutsche Jan Stratmann (Erster in 3:59:42 Stunden) sowie die Österreicher Lukas Hollaus (Zweiter in 4:05:08) und Georg Enzenberger (Dritter in 4:07:41) souverän unter sich ausmachten.