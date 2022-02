Mannschaft des Jahres: Teamgeist ist Trumpf – im Kraftraum und im Boot

Die Sonne strahlt mit der Mannschaft des Jahres 2021 um die Wette. An einem Sonntag im Februar ist der Doppelvierer des Creuznacher Rudervereins bei kaltem Kaiserwetter am Stausee in Niederhausen zusammengekommen, um die Ehrung der Sportredaktion des Oeffentlichen Anzeigers entgegen zu nehmen. Aber natürlich steigen die vier Freunde Levi Gött, Niklas Rehm, Hendrik Lassak und Antonio Iturri auch ins Boot. Es gilt schließlich, Lassak warm zu fahren, der anschließend im Bootshaus an einem virtuellen Ergometer-Wettkampf teilnehmen muss.