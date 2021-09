Das lange Warten hat ein Ende. Nach fast einem Jahr sind am 4. September auch bei den Sportkeglern Münstermaifeld in der Bundesligapartie gegen die SG Düsseldorfer Kegler die Kugeln wieder über die Scherenbahnen gerollt. Am Ende entschieden die Münstermaifelder die Partie mit 5187 zu 5041 Holz für sich und erspielten einen 2:1-Sieg.