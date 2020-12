Staudt/Mönchengladbach

Gut 1,90 Meter groß, robust – klassischer Typ Innenverteidiger eben. Lukas Müller aus Staudt hat über die Zwischenstationen TuS Koblenz und FSV Mainz 05 den Sprung zu Borussia Mönchengladbach geschafft. In der Regionalliga-Mannschaft der „Fohlen“ versucht sich der 20-Jährige für höhere Aufgaben zu empfehlen. Über die Herausforderungen, die der Wechsel in den Seniorenbereich mit sich brachte, und das Privileg, auch in diesen Tagen trotz des durch die Corona-Verordnungen weit ausgedehnten Sportverbots Fußball spielen zu dürfen, erzählt Müller im Interview.