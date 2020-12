Ergeshausen/Pier

Punktlandung: Gerade noch vor Beginn der Coronakrise hat der KKSV Ergeshausen im Langerweher Ortsteil Pier (Kreis Düren) mit der Luftpistole den Wiederaufstieg in die Rheinlandliga geschafft. Der Staffelsieger der Landesoberliga Süd musste sich im Kampf um einen der begehrten drei Aufstiegsplätze gegen Konkurrenz aus Daaden, Pier, Leverkusen, Dinslaken und Brüggen durchsetzen. In die Rheinlandliga steigen grundsätzlich nur zwei Mannschaften auf, doch der SV Niedererbach hatte mit seinem geglückten Sprung in die Regionalliga West einen zusätzlichen Platz freigemacht.