Wissen

Die Deutsche Schießsport Liga steht vor ihrer Premiere. Am Samstag und Sonntag kommen sieben Luftgewehr-Erstligisten und ein Zweitligist in Wietze zusammen, um nach der abgesagten Bundesliga-Saison ihr gemeinsames Baby aus der Taufe zu heben. „Die Entscheidung des Deutschen Schützenbundes habe ich genauso wie viele andere auch nicht verstanden“, sagt Bernd Schneider, der Trainer des Wissener SV. Umso glücklicher sind er und die Aktiven, dass trotzdem ein Wettkampfformat entstanden ist. Die Vereine haben losgelöst vom DSB ihr eigenes Ding gemacht und in der Kürze der Zeit einiges auf die Beine gestellt.