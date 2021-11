Auf die Frage, ob er zeitnah für das Finalwochenende um die deutsche Meisterschaft der Luftgewehrschützen im kommenden Frühjahr ein Hotelzimmer in Ulm anmietet, weicht Burkhard Müller aus. „Sagen wir es so: Wir haben uns in der Kabine darauf verständigt, dass wir in dieser Saison nicht mehr absteigen. Wir befinden uns auf einem sehr guten Weg“, sagte der Schießmeister des Wissener SV nach den beiden Siegen in Kevelaer gegen den SV Petersberg (4:1) und ST Hubertus Elsen (3:2).