Als sich Yannik Theis und Steffen Reuber in die Torschützenliste der Lotto-Elf eintragen konnten, war der Jubel im Bopparder Bomag-Stadion am größten und es war der Höhepunkt eines schönen Fußballspiels für den guten Zweck, das die Ex-Profis am Ende mit 7:1 gegen eine Hunsrück-Auswahl gewannen.