Sigulda/Brachbach

Sigulda, die Zweite: Auf der Bahn, die für sie „die schwerste im Weltcup“ ist, versucht Jacqueline Lölling am Freitagmorgen, sich im Vergleich zum Auftakt in der Vorwoche zu steigern. Nach Platz acht will sich die Skeletonpilotin aus Brachbach beim zweiten Rennen in Lettland unbedingt weiter nach vorne schieben. Schließlich geht es für die 25-Jährige auch darum, den schwer erkämpften Platz im deutschen Weltcup-Team zu behaupten.