Löllings Rezept für Altenberg: Oben schneller und unten fehlerfrei

Das Erlebnis, nach fast zwei Jahren im Zeichen der Corona-Pandemie wieder vor Zuschauern fahren zu dürfen, war nur von kurzer Dauer. Nach der Rückkehr der Fans an den Eiskanal von Winterberg vor einer Woche geht der Skeleton-Weltcup in Altenberg heute wieder vor leeren Rängen über die Bühne. „Leider hat sich die Pandemielage in Sachsen nicht entspannt, sodass die Veranstalter auch für diese Woche keine Zuschauer zulassen können“, heißt es dazu seitens des Bob- und Schlittenverbandes Deutschland (BSD).