Innsbruck-Igls

Der Bann ist gebrochen: Im vierten Anlauf hat Jacqueline Lölling am Freitag ihren ersten Podestplatz der Saison geholt. In Innsbruck-Igls lag die Skeletonpiloton aus Brachbach nach dem ersten Lauf als beste Deutsche auf Position fünf, schob sich dann aber noch an der Kanadierin Elisabeth Maier und der Italienerin Valentina Margaglio vorbei und wurde hinter Lokalmatadorin Janine Flock und Kimberley Bos aus den Niederlanden Dritte.