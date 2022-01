Ehe sie beim Zielinterview eine Antwort herausbringen kann, muss Jacqueline Lölling erst einmal schlucken. „Es waren harte Wochen, eine harte Zeit“, sagt die Skeletonpilotin aus Brachbach und kämpft mit den Tränen. Doch es sind Freudentränen, die sich an diesem Freitagnachmittag in den Augen der 26-Jährigen sammeln. Auf ihrer Heimbahn in Winterberg hat es im siebten der acht Weltcuprennen für sie endlich zu einem Podestplatz gereicht, hinter der Niederländerin Kimberley Bos wurde sie Zweite.