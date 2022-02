Der Limburger Hockey-Club spielt zu 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit auch kommendes Jahr in der Regionalliga Süd. Dafür reichte den Lahnstädtern Sonntag ein 8:8 (5:3)-Remis im „Abstiegsendspiel“ beim Dürkheimer HC (wir berichteten in Stenogrammform). Die punktgleichen Pfälzer blieben dadurch aufgrund der schlechteren Tordifferenz hinter dem LHC. Dieser profitierte auch vom 8:2-Erfolg des Meisters HTC Würzburg gegen RW München, das bei einem Sieg an Limburg vorbeigezogen wäre.