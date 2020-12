Limburg

Der Limburger Hockey-Club steigt nach der Corona-Pause am Samstag ab 18 Uhr in der Feldhockey-Regionalliga Süd mit einem Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz wieder in die Feldrunde ein. Ob die Feldrunde kommendes Jahr regulär mit der üblichen Auf- und Abstiegsregelung zu Ende laufen kann, weiß derzeit niemand. LHC-Betreuerin Susanne Müller hofft, dass sich von den Limburger Spielern in Duellen mit Kollegen aus anderen Bundesländern niemand ansteckt. „Unsere Mannschaft ist aber trotz aller Unwägbarkeiten hochmotiviert und kann Stand jetzt in Mainz in Bestbesetzung auflaufen“, sagt Müller.