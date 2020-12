Ligaausschuss sagt kurz vor Saisonbeginn die Luftgewehr-Bundesliga ab – Fassungslosigkeit beim Wissener SV

Wissen

Zunächst stellte sich bei Burkhard Müller ein leises, ungutes Gefühl ein, das sich im Laufe der zurückliegenden Tage in böse Befürchtungen und schließlich in Unverständnis sowie maßlose Enttäuschung wandelte. Gestern vor einer Woche setzte Horst-Dieter Ruschel, Sprecher der 1. Luftgewehr-Bundesliga Nord, die Vereinsvertreter darüber in Kenntnis, dass der für die Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole zuständige Ligaausschuss des Deutschen Schützenbundes (DSB) eine weitere Videokonferenz anberaumt, in der es – so sickerte es am Wochenende allmählich durch – um die Durchführung der Bundesliga-Saison 2020/21 gehen sollte. Am Montagabend schließlich das für viele überraschende Ergebnis: Die im Juni getroffene Ankündigung des DSB, dass die Runde ausgetragen werden soll, hat keinen Bestand mehr.