Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 15:38 Uhr

Dem Limburger Hockey-Club ist in der ersten Feldpartie nach der Corona-Pause der erhoffte Befreiungsschlag geglückt. Durch ein Strafeckentor in der letzten Minute durch Julien Collée siegten die Lahnstädter in der 1. Regionalliga Süd mit 2:1 (0:0) beim TSV Schott Mainz.

Nach torloser erster Halbzeit war es laut LHC-Trainer Jürgen Dechent wichtig, dass in einer „wahren Eckenschlacht“ der Gast sämtliche Standardsituationen abwehren konnte, während Limburg auf der Gegenseite zwei Mal per Strafecke traf. Rückkehrer Max Müller brachte seine Mannschaft im dritten Viertel in Führung. Bei einer Schusskreissituation bekam der LHC die Kugel anschließend nicht aus der Gefahrenzone, so dass der Mainzer Angreifer nur noch zum 1:1 abzustauben brauchte. In der Schlussphase machte Collée den Sieg perfekt. „Meine Spieler haben sich den Sieg redlich verdient“, resümierte Dechent. mae

Limburger HC: David Schneider, Jonas, Lennard Schmitt, Koch, Collée (1), Max Müller (1), Kafke, Lukas Schmitt, Jakob Schneider, Juncker, Lars Schmitt, Wolf, Moritz Müller, Jeuck, Bommel, Hans Schneider, Kollenbroich.