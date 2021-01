Leserbrief: In dieser Serie werden eigene Erinnerungen wiederbelebt

Das Eintauchen in die Hunsrück/Mosel-Fußballgeschichte mit der Berichterstattung über vergessene Sportplätze ist in diesen Corona-Zeiten eine mehr als willkommene Abwechslung. Durch die detailgenauen Recherchen werden eigene Erinnerungen wiederbelebt. Jeder, der in diesen vergangen Zeiten aktiv war, findet sich in den Schilderungen wieder, fast alle Namen und Orte sind einem bekannt. Ich ziehe den Fußballhut vor dieser journalistischen Aufarbeitung – weiter so!

Herbert Barden, Zilshausen