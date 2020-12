Koblenz

Da haben sich die Fechterinnen und Fechter des Königsbacher SC (KSC) und der Coblenzer TG (CTG) ziemlich gewundert, als sie vor einiger Zeit zum Training in die Fechthalle auf dem Oberwerth kamen: Die Fechtbahnen waren beiseite geräumt, und Arbeiter waren gerade dabei, Räume mit Trennwänden zu installieren. Der Grund: Das Impfzentrum für Koblenz wurde in der Fechthalle auf dem Oberwerth eingerichtet (die RZ berichtete). „Die Stadt hat uns nicht informiert“, sagt Antje Liersch, die Vorsitzende des Köngisbacher SC, „wir haben dann bei der Stadt nachgefragt und erfahren, was da gebaut wird.“