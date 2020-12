Fürth//Lautzenhausen

Luis Jakobi aus Lautzenhausen hat am Donnerstag einen Einjahresvertrag bei der Spvgg Greuther Fürth unterschrieben. Der 18-Jährige wechselt von Mainz 05, wo er von der D- bis zur A-Jugend spielte, ins Frankenland. Über die U23 in der Regionalliga Bayern will Jakobi den Sprung in den Profikader des Zweitligisten Fürth packen. Sein Trainer bei der U23 ist mit Petr Ruman ebenfalls ein ehemaliger Mainzer.