Land-Motorsport ruht sich nicht auf Erfolgen aus – Mit drei Audi in die nächste GT3-Saison

Allein mit einer Tour durch die Werkstatt könne man locker eine ganze Sendung füllen, meinte Patrick Simon, der mit seiner Motorsportsendung „PS on Air – der Ravenol ADAC GT Masters Talk“ in Niederdreisbach zu einer „Champions Edition“ am Firmensitz von „Montaplast by Land-Motorsport“ vorbeigeschaut hatte. Diese Spezialausgabe nahmen auch der Niederdreisbacher Gemeinderat und die Verbandsgemeinde Daaden-Herdorf zum Anlass, die erfolgreiche Arbeit, die in diesem Jahr zum Titel-Triple aus Fahrer-, Team- und Junior-Wertung in der Deutschen GT3-Meisterschaft führte, zu ehren.