Lahnsteiner Triathlet Marc Eggeling will auch große Namen ärgern: Nach starkem 17. Platz auf Gran Canaria geht es jetzt nach St. Pölten

Eineinhalb Jahre musste Marc Eggeling warten, bis er dieses besondere Gefühl wieder erleben durfte. Die harte Vorbereitung, die große Anspannung, die Angst, die Freude, die Startlinie und dann dieser Moment, in dem der Startschuss fällt und sich alles auflöst, was vorher gewesen ist. „Es war echt schön, wieder ein Rennen bestreiten zu können“, sagt der Profitriathlet aus Lahnstein, der sich bei der hochkarätig besetzten Challenge Gran Canaria mit Platz 17 eindrucksvoll im Wettkampfgeschehen zurückgemeldet hat und der am kommenden Wochenende bei der Challenge St. Pölten in Österreich (Sonntag, 30. Mai) die nächste Herausforderung auf der Mitteldistanz annehmen wird.