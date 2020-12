Kulturschock überwunden, Junioren-WM ist das Ziel

Hoppstädten-Weiersbach

Als Biathlon-Hochburg ist der Ort Hoppstädten-Weiersbach nicht unbedingt bekannt – und doch ist es die Heimat eines vielversprechenden Nachwuchstalents in der beliebten Wintersportart: Simon Kaiser trainiert in seiner neuen Wahlheimat Oberhof nicht nur regelmäßig mit den Weltcup-Assen Erik Lesser und Arnd Peiffer, er selbst gehört mittlerweile auch dem Nachwuchskader 1, dem ehemaligen C-Kader, an und macht sich berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft, die Ende Februar im österreichischen Obertilliach stattfinden soll. Lediglich die vier besten deutschen Nachwuchs-Biathleten lösen ein Ticket für diesen Wettbewerb.