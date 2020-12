Kreis Birkenfeld

Zwei Favoritensiege, eine Überraschung und Unmut beim SV Gimbweiler brachten vier Fußball-Kreispokalspiele der 1. runde am Mittwoch. Während sich der TuS Tiefenstein und die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt gegen tieferklassige Gegner durchsetzten, gelang B-Klässler FC Bärenbach die Überraschung gegen A-Klässler TuS Breitenthal. In Gimbweiler trat ein Team des ASV/FC Hohl Idar-Oberstein III an, das allerdings mit Spielern der ersten Mannschaft gespickt war, worüber sich beim SV Gimbweiler sehr gewundert wurde.