Kreispokal: Breitenthals Feldspieler Andreas Possen pariert Elfmeter – VfL Weierbach und FC Bärenbach weiter

In der zweite Kreispokalrunde hat die B-Klasse-Spitzenmannschaft FC Bärenbach A-Klässler Spvgg Fischbach in der Verlängerung 2:1 ausgeschaltet. Es war die einzige Partie, in der sich ein tieferklassiges Team durchsetzte. Spannend ging es im einzigen A-Klasse-Duell des Tages zu. Der VfL Weierbach besiegte dabei den TuS Breitenthal 5:3, nachdem es bis zur 90. Minute 3:3 gestanden hatte und Breitenthal mit dem Feldspieler Andreas Possen im Tor spielen musste, weil sich einer ihrer Keeper verletzte und der Ersatztorwart dann mit Rot vom Platz gestellt wurde. Possen machte das übrigens gut und parierte gleich mal einen Elfmeter.