Es klingt paradox, aber vielleicht kamen sich der Fußballverband und seine Vereine nie näher als jetzt. Als in diesen Tagen, in denen sich der direkte Kontakt verbietet und Gespräche nur dann möglich sind, wenn man klassisch zum Telefonhörer greift oder sich – inzwischen privat wie beruflich Standard – zum Videochat trifft. Walter Desch, so scheint es, hat an dieser Form der Kommunikation Gefallen gefunden. Und das aus gutem Grund.