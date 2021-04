Hamburg/Koblenz

Koblenzer Rhenanin Natalie Weber empfiehlt sich beim Saisonauftakt im Rudern für die U 23-Nationalmannschaft

Allein im Boot gibt's keine Corona-Gefahr: In Hamburg-Allermöhe haben sich die U23-Skuller zur ersten zentralen Leistungsüberprüfung in der Rudersaison getroffen. Es war überhaupt der erste nationale Gradmesser, da die deutsche Kleinbootmeisterschaft wegen der Coronapandemie ausfallen musste. Natalie Weber (Foto) vom Koblenzer Ruderclub Rhenania, im letzten Jahr U23-Vizeeuropameisterin im Leichtgewichtsdoppelvierer, hat sich mit dem fünften Platz in der Rangliste der U23-Leichtgewichtsskullerinnen wieder für die Mannschaftsbildung der Nationalmannschaft empfohlen.