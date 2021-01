Duisburg/Siesbach

Eine ausgezeichnete Premiere hat Christina Biehl am Sonntag gefeiert. Zum agierte Mal stand die Schiedsrichterin des SV Niederhambach bei den Männern in der Dritten Liga an der Linie. Bei der Partie des MSV Duisburg gegen den SV Meppen hatte sie auch bei der entscheidenden Szene, die zum 1:0-Sieg des MSV führte, alles im Griff.