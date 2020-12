Kirchberg

Der TuS Kirchberg bleibt in Lauerstellung in der Meisterrunde der 2. Kegel-Bundesliga Süd. Am Wochenende stand ein Doppelspieltag an, zunächst in Gilzem und tags drauf auf der heimischen Bahn im Kirchberger Hof. Das Resultat: Der TuS holte in der Viererrunde in Gilzem den zweiten Platz und daheim Platz eins. Macht sieben Punkte. Die holte auch der SK Gilzem und bleibt damit einen Punkt vor den Kirchbergern.