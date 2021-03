Kinder dürfen im Training richtig kicken – Erwachsene müssen kontaktfrei üben

Dürfen Fußballer und andere Mannschaftssportler im Kreis Birkenfeld jetzt schon trainieren oder noch nicht? Und was dürfen Kinder? Müssen sie beim Üben im Training Abstand halten oder dürfen sie mit Kontakt kicken? Die Verwirrung war groß, nachdem die Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch getagt und an Inzidenzen gekoppelte Lockerungsschritte für den Sport bekannt gegeben hatte. Und sie war geradezu komplett, nachdem die 17. Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz heraus war. Um es kurz zu machen: Training ist seit gestern möglich, und Kinder bis 14 Jahre dürfen sogar dabei Kontakt haben.