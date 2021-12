Drei von acht Weltcuprennen liegen hinter Jacqueline Lölling. Ihrem großen Ziel, den Olympischen Winterspielen im Februar in Peking, ist die Skeletonpilotin aus Brachbach aber noch keinen Schritt nähergekommen. Nach einem elften und einem 21. Platz in Innsbruck-Igls und Platz neun in Altenberg kann es heute (ab 14.30 Uhr) auf ihrer Heimbahn in Winterberg eigentlich nur besser werden. Doch der Druck ist groß.