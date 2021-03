Kein Spiel für die EG Diez-Limburg: Der Gegner muss passen

Strahlender Sonnenschein, blauer Himmel – es gibt wahrlich unangenehmere Bedingungen für einen gemeinsamen Sonntagstrip im Bus in die Niederlande. Der Haken an der Sache für die EG Diez-Limburg: Die Rockets waren gestern nicht für einen Mannschaftsausflug nach Tilburg gefahren, sondern, um ihr Oberliga-Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten auszutragen. Dieser Plan erledigte sich im Laufe des Nachmittags. Die letzte Testrunde auf das Coronavirus ergab in Reihen der Trappers bei einem Spieler ein positives Ergebnis. Bei den restlichen Tilburgern wurde das Virus nicht nachgewiesen, trotzdem entschieden sich beide Mannschaften nach Rücksprache mit dem Deutschen Eishockey-Bund dazu, kein unnötiges Risiko einzugehen und die Begegnung abzusagen.