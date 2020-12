Was der Beirat des Fußballverbandes Rheinland (FVR) jetzt abgesegnet hat, ist nur der Anfang, wenngleich die historische Entscheidung für den Abbruch der Saison 2019/20 freilich ein Ende besiegelt. Beantwortet ist nun die Frage, was nicht mehr ist – was kommt, das weiß niemand so genau.