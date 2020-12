Neuwied

Die Eishockey-Oberliga zieht am Montag einen Schlussstrich. Wer in der Saison 2020/2021 in der dritthöchsten deutschen Spielklasse dabei sein will, muss bis dahin seine Unterlagen beim Deutschen Eishockey-Bund (DEB) eingereicht haben. Der EHC Neuwied wird es nicht tun.