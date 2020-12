Kreis Birkenfeld

Wenigstens bis zum 8. November, also für drei Wochenenden darf im Kreis Birkenfeld kein Fußball gespielt werden. Das ist die Konsequenz aus der neuen Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung Birkenfeld, die am Sonntag in Kraft tritt. Voran ging eine desaströse Informationspolitik von Seiten des Landrats, Matthias Schneider, und seiner Verwaltung. Auch die Verfügung selbst lässt im Bezug auf den Fußball einige wichtige Fragen offen.