180 deutsche Meistertitel in 18 Sportarten wurden an vier Tagen in Berlin und der Region Rhein Ruhr bei „Die Finals 2021“ vergeben. Mittendrin beim größten Multisportereignis des Jahres war erstmals auch die Kampfsportart Karate, denn im Format „Karate-Bundesliga“ wurden erstmals die Deutschen Mannschaftsmeistertitel ausgekämpft. Im Mittelpunkt des Geschehens stand dabei auch eine Auswahl aus Mayener, die Platz zwei erreichte.