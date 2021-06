Kanuslalom: Weltcup-Silber macht Ricarda Funk (Bad Breisig) Mut für Tokio

Viel besser hätte die Generalprobe vor den Olympischen Spiele kaum verlaufen können für Ricarda Funk. In ihrem letzten großen Wettkampf vor dem großen Ereignis in Tokio hat die Bad Breisiger Slalomkanutin beim Weltcup in Markkleeberg im Kajak-Einer die Silbermedaille gewonnen. Die für den KSV Bad Kreuznach startende Funk kam im Finale hinter der zehnfachen Weltmeisterin Jessica Fox aus Australien mit 3,52 Sekunden Rückstand auf den zweiten Platz. Dritte wurde überraschend die Augsburgerin Elena Apel. Überflüssig zu fragen, ob die Silbermedaille Selbstvertrauen für Tokio vermittelt hat. Klar, hat sie, zumal die 29-Jährige speziell auch in einer Hinsicht zufrieden sein kann, wo sie zuletzt etwas gehadert hatte: technische Fehler, genauer gesagt Berührungen oder das Auslassen von Torstäben. Beim Weltcup zuvor in Prag etwa hatten Funk entsprechende Fehler auf den zehnten Platz zurückgeworfen.