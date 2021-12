Der 27. Juli hat ihr Leben auf den Kopf gestellt. Doch am 24. Dezember wird wieder alles so sein, als hätte es diesen verrückten Tag in Tokio nicht gegeben. Olympiasiegerin Ricarda Funk saß an Heiligabend mit ihrer Familie in Bad Breisig vor dem Tannenbaum mit Bescherung und gemütlicher Feier. „An Weihnachten bleibt alles beim Alten, Weihnachten gehört der Familie. Da ist es völlig egal, ob ich nun Olympiasiegerin bin oder nicht“, sagt die Slalomkanutin.