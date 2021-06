Das große Ziel rückt für Ricarda Funk näher und näher: die Olympischen Spiele vom 23. Juli bis 8. August. Auf dem Weg nach Tokio stehen für die Bad Breisiger Slalomkanutin noch zwei wichtige Tests im Wildwasserkanal an, einer davon an diesem Wochenende. Die Olympia-Starter können ihre Form auf internationaler Bühne beim Weltcup in Prag von Freitag bis Sonntag überprüfen. Um sich intensiver vorbereiten zu können, ist die deutsche Mannschaft bereits am vorigen Freitag nach Prag gereist.