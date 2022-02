Ein positives Resümee zog Duathlon-Athlet Julius Laudagé von der RSG Montabaur nach den ersten beiden Rennen im neuen Kalenderjahr. Laudagé startete mit einem guten zehnten Platz in einem international stark besetzten Senioren-Feld in Luxemburg-Stadt in die neue Saison und erreichte am vergangenen Wochenende in Darmstadt einen zufriedenstellenden zweiten Platz im Junioren-Feld.