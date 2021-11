Toller erfolg für die Kämpfer des Judo-Teams Rheinland (JTR): Die Mannschaft um die beiden Bad Emser Judoka Carl Eschenauer und Felix Weimer belegte in der 2. Judo Bundesliga Süd in Holzkirchen bei München, die Coronabedingt nur an einem Tag ausgetragen wurde, den dritten Rang und feierte damit den größten Erfolg ihrer zehnjährigen Vereinsgeschichte.