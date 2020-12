Bad Kreuznach

Spitzensportler sind geübt darin, sich auf das nächste Großereignis oder eine komplette Saison vorzubereiten. Viele von ihnen vertrauen dabei auf seit Jahren erprobte und bewährte Maßnahmen wie Trainingslager, Be- und Entlastungsphasen. Doch was machen diese Sportler, wenn der Wettkampf ihres Lebens erst in 15 Monaten stattfindet? Vor dieser Herausforderung stehen die Athleten, die sich für die Olympischen Spiele 2020 qualifiziert haben und sich durch die Verschiebung der Tokio-Festtage erst 2021 mit der globalen Konkurrenz messen dürfen. Eine dieser Sportlerinnen ist die Slalomkanutin Ricarda Funk vom KSV Bad Kreuznach.