Jochen Schmitt befürchtet ein Ausbluten – BK Thunderbirds wollen Spielpraxis

Jochen Schmitt hat einen sehnlichen Wunsch: Der Trainer des Oberligisten Bad Kreuznach Thunderbirds will, dass in diesem Jahr noch Begegnungen im American Football stattfinden. „Es muss gespielt werden“, sagt Schmitt. „Weil es um unseren Sport geht.“ Unter anderem befürchtet er ein Ausbluten des Mittelbaus – gerade in der Rhein-Main-Region. Denn die beiden höchsten Spielklassen, die German Football-League 1 und 2, gelten als Profiligen. In denen darf trainiert und gespielt werden. Zu diesem Kreis gehören die Wiesbaden Phantoms. Der Bad Kreuznacher Trainer geht davon aus, dass, sollten Regional- und Oberliga ihren Spielbetrieb nicht aufnehmen, über kurz oder lang die besten und talentiertesten Akteure in einem Radius von 35 Kilometern rund um Wiesbaden zu den Phantoms abwandern.