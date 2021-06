Von der Mosel zur Marne führt der Weg von Kanutin Jil Rübel. Zwar nicht auf dem Wasserweg über Flüsse und Kanäle, sondern direkt zum Marathon-World-Cup, der am 19. und 20. Juni in Vaires Sur Marne in der Nähe von Paris stattfindet. Die Sportlerin aus Koblenz vertritt dort die deutschen Farben.