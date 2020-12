Region Nahe

15 Spieler pro Mannschaft sind nach den Corona-Hygienevorschriften bei Fußballpartien erlaubt. Elf Akteure auf dem Feld plus vier auf der Bank. Bisher hätte also mindestens einer der vier Ersatzleute auf der Bank schmoren müssen, ohne selbst kicken zu können, weil bei Punktspielen nur drei Wechsel erlaubt waren. Doch das muss in der neuen Saison nicht mehr so sein. Der SWFV hat den Weg für einen weiteren Spielerwechsel frei gemacht. Nun können die Trainer alle Akteure zum Einsatz bringen. Ab sofort sind laut Axel Rolland, dem Vorsitzenden des Fußballkreises Birkenfeld, von der C-Klasse bis zur Verbandsliga vier Auswechslungen gestattet – sehr zur Freude der Trainer der Nahe-Region, die diese Regelung uneingeschränkt begrüßen.