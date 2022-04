Jetzt gilt es für die Kanu-Talente

Der Nachwuchs macht den Anfang: Am Wochenende steigt die erste Qualifikationsrunde für internationale Großereignisse im Kanuslalom. In Markkleeberg kämpfen aber nur die Junioren um Tickets für ihre Welt- und Europameisterschaften. Die Leistungsklassen mit Olympiasiegerin Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) und die U23 mit den beiden ambitionierten Bad Kreuznachern Maxi Dilli (VfL) und Joshua Dietz (RKV) sind ausschließlich am zweiten Qualifikations-Wochenende (6. bis 8. Mai) in Augsburg gefordert. Hintergrund: Da die Weltmeisterschaft der Frauen und Männer in diesem Jahr dort ausgetragen wird, sollen auch lediglich die Fahrten auf dem runderneuerten Eiskanal über die Qualifikation entscheiden.