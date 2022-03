Jan Pantkowski: Tür zur EGDL bleibt offen – Nach Sendepause ist der Trainer „auf dem Markt“

Die Saison in der Eishockey-Oberliga Nord ist für die EG Diez-Limburg seit knapp drei Wochen beendet. Die zweite Spielzeit der Rockets in der immerhin dritthöchsten Spielklasse war gekennzeichnet durch viel Fluktuation und wenig sportlichen Erfolg. Spieler kamen und gingen ebenso wie der erst zu Rundenbeginn verpflichtete Trainer Jeff van Iersel. Der Niederländer sah zwischendurch, als sich das Personalkarussell schneller denn je drehte, keine Perspektive mehr am Heckenweg und löste seinen Vertrag auf.