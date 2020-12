Jammers siegt erstmals

Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 21:35 Uhr

Über zwei Runden wurden auf der bestens präparierten Anlage des GC Stromberg-Schindeldorf die Clubmeister ermittelt. Mehr als 40 Golfer beteiligten sich an dem Turnier, das im Wettkampfkalender eines jeden Golfklubs einen hohen Stellenwert einnimmt.

Zum wiederholten Male sicherte sich den Titel der Clubmeisterin bei den Frauen Tatty Schmehl. Mit 181 Schlägen verwies sie Daniela Stracke und Elisabeth Haas auf die Plätze. Bei den Männern wurden für den neuen Clubmeister Manfred Jammers 163 Schläge notiert. Er setzte sich damit knapp gegen den Titelverteidiger Rolf Kniewel durch. Dritter wurde Sebastian Zierer, der sich zugleich die ebenfalls ausgetragene Nettowertung sicherte. Erich Homann und Kniewel folgten auf den weiteren Plätzen. Bei den Frauen nahm in der Wertung, in die auch das Handicap einbezogen wird, Lucia Geiger die Siegertrophäe an sich. Elisabeth Haas und Heidemarie Port landeten auf den weiteren Plätzen.