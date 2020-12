Winterberg/Brachbach

Deutsche Meisterschaften haben in den vergangenen Jahren kaum Beachtung gefunden, wenn es in der Öffentlichkeit um Jacqueline Lölling ging. Wer wie die Skeleton-Pilotin aus Brachbach verlässlich bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen Medaillen holt oder den Gesamtweltcup gewinnt, der wird nicht an Titeln auf nationaler Ebene gemessen. Doch das ist in diesem Jahr anders. Ganz anders sogar. Man könnte sagen, die deutsche Meisterschaft auf der Bahn in Winterberg wird am Samstag zu einem Schicksalsrennen für Lölling.