Welch ein Fehlstart in die Olympische Saison: Nach Platz elf im Auftaktrennen in Innsbruck-Igls, ihrem bis dahin schlechtesten Ergebnis, erlebte Skeletonpilotin Jacqueline Lölling aus Brachbach beim zweiten Start an selber Stelle einen Albtraum und verpasste als 21. des ersten Laufs sogar den zweiten Durchgang. In Altenberg, der dritten Station im Weltcup, kann es am Freitag (ab 10 Uhr) eigentlich nur besser werden.