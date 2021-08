Insel im Indischen Ozean spielt eine wichtige Rolle

„Ich kann mich an so etwas nicht erinnern, weil es das vorher noch nicht gab“, sagte Dr. Jens Kahl, der Sportdirektor des Deutschen Kanu-Verbandes, im Rahmen einer Pressekonferenz des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Tokio. Slalomkanute Hannes Aigner hatte kurz zuvor trotz spontaner Arbeitsverweigerung seiner Armmuskulatur noch einmal alle Kräfte zusammengesammelt und gekämpft bis zum Schluss. Das dürfte wohl auch das Motto dieser Spiele für alle vier deutschen Slalomkanuten gewesen sein. An den sechs Wettkampftagen im Kasai Canoe Slalom Centre hatten sie abgeräumt und in jeder der vier Disziplinen eine Medaille eingesammelt, mit dem Olympiasieg von Ricarda Funk als goldene Spitze. Die ausgezeichnete Medaillen-Bilanz ist ein Ausrufezeichen der Sportart, die in Bad Kreuznach einen von nur vier deutschen Bundesstützpunkten beheimatet.